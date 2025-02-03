Мэр Горловки назвал смерть Саркисяна утратой для ДНР

Приходько: погибший от взрыва в ЖК «Алые паруса» Саркисян был образцом мужества

Смерть президента Федерации бокса Донецкой Народной Республики Армена Саркисяна стала потрясением для всего региона. Об этом заявил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале .

«Кавалер ордена Мужества, Почетный гражданин города Горловка, он оставил яркий след в истории региона. Армен Нагапетович был не просто уважаемым общественным деятелем, но и человеком, активно участвовавшим в защите своей Родины», — рассказал он.

Приходько напомнил, что Саркисян был председателем наблюдательного совета региональной общественной организации «Федерация бокса ДНР» и осуществил большой вклад в развитие спорта. Также он создал и возглавил отдельный батальон специального назначения «АрБат».

По словам мэра Горловки, это военное формирование, состоящее из добровольцев, сыграло ключевую роль в обеспечении безопасности на территории ДНР.

«Гибель Армена Нагапетовича — невосполнимая утрата для всего региона, всей России. Он был образцом мужества, патриотизма и гражданской ответственности», — добавил Приходько.

Также он выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Саркисян пострадал из-за взрыва в московском ЖК «Алые паруса», прогремевшего 3 февраля. Следственный комитет подтвердил, что он умер в медучреждении, куда поступил с тяжелыми ранениями.