В деревне Липная Горка нашли тело четвертого убитого

СК: в деревне Липная Горка нашли тело еще одного убитого

В деревне Липная Горка в Ленинградской области следователи обнаружили тело четвертого погибшего, которого застрелил местный житель. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК России.

«Тело мужчины и собаки обнаружено в 200-300 метрах от дома, где проживал подозреваемый в убийстве трех человек и покушении на убийство еще одного мужчины», — уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в ночь на 6 апреля в деревне Липная Горка пьяный местный житель застрелил из ружья троих мужчин и еще одного ранил. Пострадавшего доставили в медучреждение. Уголовное дело возбудили по двум статьям: «Убийство» и «Покушение на убийство».

Сейчас следователи допрашивают злоумышленника. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Прокурор Тихвинского района взял это дело на контроль.

Ранее жестокое убийство произошло в селе Тумкино Ульяновской области. Девочку 15 лет нашли зарубленной топором в подвале, в ее убийстве заподозрили двух местных жителей, один из которых подросток.