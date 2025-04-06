Пьяный житель деревни Липная Горка застрелил троих человек

Уголовное дело возбудили после тройного убийства в деревне Липная Горка

В ночь на 6 апреля пьяный 57-летний житель деревни Липная Горка в Ленобласти застрелил из ружья троих человек. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленинградской области.

Также он собирался убить еще одного местного жителя деревни, но подозреваемого задержали. Правоохранители возбудили уголовное дело по двум статьям: «убийство» и «покушение на убийство».

«Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле Тихвинского городского прокурора», — отметили в ведомстве.

Прокуратура Ленинградской области
Фото: Прокуратура Ленинградской области
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Прокуратура Ленинградской области
Фото: Прокуратура Ленинградской области
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Прокуратура Ленинградской области
Фото: Прокуратура Ленинградской области
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Как уточнили следователи, злоумышленник поссорился с четырьмя мужчинами и схватился за ружье.

«Трое мужчин скончались на месте происшествия, четвертый был госпитализирован», — сообщили в пресс-службе СК.

Ранее мужчина в Колпино устроил стрельбу и ранил двоих мужчин. Злоумышленника задержали и забрали у него пистолет.

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