Уголовное дело возбудили после обрушения жилого дома в Махачкале. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Республике Дагестан .

Дело расследуется по статье о халатности. Предварительно установили, что ответственные работники не приняли своевременных мер, несмотря на угрозу подтопления и размывания фундамента здания. Это и могло привести к его обрушению.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к случившемуся.

В прокуратуре Дагестана уточнили, что взяли расследование на контроль. Там также подтвердили, что причиной могло стать игнорирование проблем с фундаментом и отсутствия необходимых мер по обеспечению безопасности дома.

По данным МЧС, после сильных дождей в шести населенных пунктах Дагестана подтопленными остаются свыше 970 домов.