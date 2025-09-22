В Дербенте студентка колледжа умерла на уроке физкультуры

В одном из колледжей Дербента студентке стало плохо на уроке физкультуры, девушка скончалась. По факту ее смерти начали доследственную проверку, сообщила пресс-служба управления СК России по Дагестану.

По предварительной информации, девушка потеряла сознание. Ей пытались оперативно оказать помощь, однако спасти студентку не удалось.

«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение», — отметили в ведомстве.

По информации Telegram-канала Mash Gor, погибшей было 16 лет, она училась на первом курсе Дербентского медицинского колледжа имени Илизарова. При потере сознания девушка рухнула на пол.

Ранее стало известно, что в сочинской гимназии во время урока умерла 45-летняя учительница начальных классов. Незадолго до смерти женщина обращалась за помощью к врачам, но ей отказали.