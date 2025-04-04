Учительница умерла во время урока в Сочи

В сочинской гимназии № 15 во время урока умерла 45-летняя учительница начальных классов. До этого врачи отказались принимать ее и назвали «психичкой». Об этом сообщил Telegram-канал «Острожно, новости» .

В голосовых сообщениях знакомым женщина описывала как некоторое время назад обратилась в поликлинику за помощью, но ей отказали.

«Вчера у меня был приступ. Сегодня за закрытыми дверьми услышала, что я психичка. После того, как она меня не приняла, а у меня приступ был. Я заглядываю к терапевту и задыхаюсь. Мне говорят, что рабочий день окончен», — делилась преподаватель.

Терапевт направила ее к дежурному врачу, который тоже ничем не помог женщине. Уже на следующий день, по словам учительницы, врач заявила, что проблемы с дыханием связаны с возрастом, и посоветовала искать причину «в своей голове».

В день трагедии коллеги заметили нездоровый вид учительницы. Женщине стало плохо на лестнице, она не дошла до класса.

Родители утверждают, что скорая ехала слишком долго, а педагоги, хоть и пытались помочь женщине своими силами, не сумели ее спасти. У погибшей остались трое несовершеннолетних детей, обучающихся в этой же школе.

По данным aif.ru, правоохранители начали проверку в связи со случившимся.

Ранее стало известно, что учитель математики из России трагически погиб во время землетрясения в Мьянме. Его тело обнаружили под завалами дома в Мандалае, где жили другие иностранные преподаватели.