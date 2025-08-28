«Это горы, невозможно все предвидеть»: как погиб альпинист Расторгуев
Директор базы «Безенги» назвал гибель альпиниста Расторгуева несчастным случаем
Экс-президент Федерации альпинизма Краснодарского края Александр Расторгуев погиб при камнепаде на горе Джанги-Тау в Кабардино-Балкарии. 360.ru опросил нескольких знакомых спортсмена, чтобы выяснить, как все произошло и каким он был.
Директор альпинистской учебно-спортивной базы «Безенги» Алий Анаев назвал произошедшее несчастным случаем. По его словам, группа только вышла в гору и не отклонялась от маршрута.
«Это горы. Тут скала стояла вечность и в какой-то момент обрушилась — это как предугадаешь? Опытные люди лучше читают, но невозможно все предвидеть», — заявил он.
Анаев добавил, что страховая компания быстро привлекла санитарный вертолет, что и позволило эвакуировать травмированную девушку в больницу в Нальчик. Третий участник группы не пострадал и, по его словам, решил спускаться в лагерь сам, его ждут.
Знакомый погибшего Ильдар Тынчеров назвал его добрым, отзывчивым и веселым романтиком.
«Саша Расторгуев был обычным, но настоящим человеком… Мужик, одним словом», — добавил он.
Другой знакомый альпиниста — Валерий Козаев — заявил, что работал с ним, и выразил соболезнования его родным.
«Отличный спортсмен, серьезный инструктор и настоящий человек», — подчеркнул он.
В республиканском управлении МЧС сообщили, что тело Расторгуева эвакуируют 29 августа.