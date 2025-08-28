Группа альпинистов в Кабардино-Балкарии попала под камнепад, один человек погиб

Группа альпинистов попала под камнепад во время восхождения на гору Джангитау в Кабардино-Балкарии, в результате ЧП погиб бывший президент Федерации альпинизма Краснодарского края Александр Расторгуев. Об этом сообщила пресс-служба Федерации альпинизма России.

«Погиб Александр Расторгуев», — заявили в публикации.

Как отметила пресс-служба МЧС по Кабардино-Балкарии, тело Расторгуева достанут из-под камней 29 августа.

По данным РЕН ТВ, группа из трех спортсменов начала восхождение 25 августа. Через два дня альпинисты оказались в зоне камнепада. Двух участников эвакуировал вертолет. Один из них не пострадал, вторая альпинистка, Екатерина Федорова, получила травмы, ее госпитализировали.

