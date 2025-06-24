В деле о нападении на ребенка в Шереметьеве признали потерпевшим его отца

Отца ребенка, на которого напал неадекват в аэропорту Шереметьево, признали потерпевшим. Об этом сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК по Московской области Ольга Врадий.

«С его участием проведен допрос», — добавила она.

Накануне вечером в зоне прилета гражданин Белоруссии, прилетевший из Каира и находившийся под наркотиками, напал на двухлетнего мальчика, схватил его, поднял в воздух и со всей силы швырнул о пол.

Мужчину задержали очевидцы происшествия. Ребенка госпитализировали в центр имени Рошаля с переломом позвоночника и черепно-мозговой травмой, он в искусственной коме.

По словам уполномоченной по правам ребенка в Подмосковье Ксении Мишоновой, родители пострадавшего — афганцы, живущие в Москве и имеющие российское гражданство. Она пожелала мальчику скорейшего выздоровления.