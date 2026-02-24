В Дагестане женщина возила по городу коляску с телом двухлетней дочери

СК: в Дербенте у женщины в коляске нашли тело двухлетней девочки

Полицейские проверяли документы у жительницы Дербента и заметили в ее коляске двухлетнего ребенка без признаков жизни. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Дагестану .

По версии следствия, 20 февраля 2026 года сотрудники полиции остановили женщину на улице, чтобы проверить паспорт. Они обратили внимание на малыша в коляске, девочка оказалась мертва.

«По предварительным данным, смерть ребенка могла наступить в результате истощения», — уточнила пресс-служба.

Правоохранители проведут ряд экспертиз и выяснят точные причины смерти. Кроме того, специалисты дадут правовую оценку действиям или бездействию уполномоченных должностных лиц.

Уголовное дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности.

