Испанец несколько часов возил по аэропорту труп жены

Diario de Avisos: в Испании мужчина пытался сесть на самолет с мертвой женой

На острове Тенерифе пожилой мужчина пытался провезти на борт тело жены, а когда не удалось, обвинил в ее смерти местные службы. Полиция Испании начала расследование, сообщила газета Diario de Avisos .

К рамке металлоискателя в аэропорту Тенерифе-Южный подошел 80-летний испанец с женой в инвалидной коляске. Сотрудницу службы безопасности удивило, что женщина не реагировала на обращение. Она решила досмотреть пассажирку и поняла, что та мертва.

К месту выдвинулось подкрепление, в том числе офицеры гражданской гвардии Испании и медики. Муж покойной заявил, что она умерла за несколько часов до посадки, и критиковал инфраструктуру аэропорта. Правоохранители назначили экспертизу, чтобы узнать причину смерти женщины, и начали проверку.

Ранее австралийцам пришлось провести полет рядом с телом пассажирки, которая умерла на борту. Члены экипажа авиакомпании Qatar Airways не смогли перенести ее тело.