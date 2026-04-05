Мощные ливни обрушили мост на федеральной магистрали в Дагестане

В Дагестане из-за ливней обрушился мост на федеральной трассе «Кавказ»

Второе за неделю сильное наводнение произошло в Дагестане. В этот раз сильные ливни обрушили мост на федеральной трассе «Кавказ», как сообщила местная Госавтоинспекция в официальном телеграм-канале .

Мост обрушился на 917-м километре автодороги, в районе населенного пункта Мамедкала. Уровень воды в местном водоеме поднялся до критической отметки.

Местные власти распорядились перекрыть движение транспорта на этом участке в обоих направлениях. На месте работают дорожные службы и экипажи ДПС, которые перенаправляют транспортные потоки.

Федеральная трасса Р-217 «Кавказ» является ключевой транспортной артерией юга России, связывающей Краснодарский край с границей Азербайджана. Участок в районе Дербента и Мамедкалы регулярно подвергается воздействию паводков в периоды обильных осадков.

Предыдущее наводнение накрыло республику в конце марта. Его признали сильнейшим за последние 107 лет.