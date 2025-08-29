Появились подробности стрельбы возле ТЦ «Этажи» в Махачкале

Участник перепалки возле торгового центра «Этажи» в Махачкале открыл огонь из травматического оружия. Никто не пострадал, сообщила пресс-служба МВД по Дагестану.

Конфликт между двумя мужчинами произошел в 18:30 у торгового центра на пересечении проспектов Гамидова и Имама Шамиля. Один из них несколько раз выстрелил из травматического пистолета в сторону оппонента, а потом скрылся с места происшествия.

В результате стрельбы никто не пострадал. Поиски стрелка продолжаются, другого участника конфликта задержали.

Причину стычки раскрыла руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева в Telegram-канале. Рядом с торговым центром проходила супружеская пара, жена — в никабе. Они заметили, что прохожий задержал на ней излишне заинтересованный взгляд.

«В результате этого непонимания, вызванного „не понравившимся“ взглядом, произошел словесный конфликт. После чего оскорбившийся и возмущенный супруг достал травмат и несколько раз выстрелил. Куда он конкретно целился, пока неясно, поскольку он никуда не попал», — рассказала Гариева.

