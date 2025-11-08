В Дагестане подтвердили гибель сотрудников КЭМЗ при крушении вертолета

Кизлярский электромеханический завод (КЭМЗ) разместил список погибших при крушении вертолета. В их числе — замглавы компании и ведущие специалисты, сообщили в Telegram-канале предприятия.

Концерн выразил соболезнования родным и близким заместителя гендиректора по строительству и транспортному обеспечению Ачало Магомедова, главного инженера Сергея Суслова, главного конструктора по вертолетостроению Сиражутдина Саадуева и водителя Ислама Джабраилова.

Среди погибших также числится бортмеханик вертолета, он скончался в больнице. За жизни еще троих пострадавших борются врачи.

Вертолет Ка-226 потерпел крушение в пятницу, 7 ноября, во время полета из Кизляра на базу отдыха «Солнечный берег». Частное судно угодило прямо на нежилой дом в поселке Ачи-Су и загорелось. Момент падения попал на видео.

Следователи рассматривают несколько версий случившегося. Среди них — техническая неисправность летательного аппарата, ошибка пилотирования и другие.