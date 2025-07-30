«Аэрофлот» полностью стабилизировал расписание полетов после ЧП 28 июля

Авиакомпания «Аэрофлот» полностью стабилизировала расписание полетов после сбоев в расписании в результате хакерских атак 28 июля. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

«„Аэрофлот“ полностью стабилизировал расписание полетов», — заявили в пресс-службе.

Авиакомпания за 29 июля совершила 100% из намеченных 216 парных рейсов с вылетом из Москвы, а также все 73 рейса региональной программы.

На 30 июля в расписании заявлен 241 парный рейс из Москвы и обратно, а также 73 рейса в регионах.

В «Аэрофлоте» добавили, что пассажиры могут получить актуальную информацию о расписании на сайтах и информационных табло аэропортов вылета, а также на онлайн-табло на сайте компании.

Ранее хакеры заявили, что повредили IT-инфраструктуру «Аэрофлота». По оценкам киберэкспертов, для восстановления системы понадобятся десятки миллионов долларов.