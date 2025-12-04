В четырех российских аэропортах сняли ограничения на полеты самолетов

В аэропортах Волгограда, Владикавказа, Грозного и Магаса сняли ограничения на полеты самолетов. Об этом заявил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале .

«Аэропорты Владикавказа, Грозного, Магаса — сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

Также запрет на полеты сняли в авиагавани в Волгограде. По словам Кореняко, ограничения вводили для обеспечения безопасности пассажиров.

Сегодня утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что силы противовоздушной обороны сбили несколько беспилотников в пяти районах — Новошахтинске, Чертковском, Тарасовском, Белокалитвинском и Миллеровском. В результате происшествия никто не пострадал.

Также мэр Москвы Сергей Собянин утром сообщил, что средства ПВО уничтожили вражеский дрон на подлете к столице. На место ЧП отправились экстренные службы.