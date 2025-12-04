Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник

Средства противовоздушной обороны сбили беспилотник на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

«Силами ПВО Минобороны сбит беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Вечером в среду, 3 декабря, над тремя российскими регионами уничтожили 37 украинских дронов. Такое количество БПЛА перехватили за три часа. Над территорией Белгородской области заметили 31 беспилотник и по три дрона сбили над территориями Воронежской и Ростовской областей.

Губернатор Орловской области тоже сообщил об атаке на регион. В результате нее загорелся объект топливно-энергетического комплекса в Ливенском районе.