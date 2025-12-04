Силы ПВО сбили беспилотники в пяти районах Ростовской области

Силы противовоздушной обороны отразили атаку в нескольких регионах Ростовской области. Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале .

«Ночью в Ростовской области силы ПВО отразили воздушную атаку, уничтожив и подавив БПЛА в Новошахтинске, Чертковском, Тарасовском, Белокалитвинском и Миллеровском районах», — написал он.

Глава региона отметил, что в результате происшествия никто не пострадал. Информацию о последствиях ЧП на земле уточняют.

Сегодня утром мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства ПВО сбили вражеский беспилотник на подлете к столице. На место падения обломков дрона прибыли сотрудники экстренных служб.

Также около 10 взрывов прогремело над Орлом. По предварительным данным, сработали силы противовоздушной обороны. Еще жители города увидели яркие вспышки в небе.