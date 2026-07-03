В Чернобыльской зоне отчуждения заметили огненный смерч

Огненный смерч заметили в Чернобыльской зоне отчуждения, где с конца прошлой недели продолжаются экосистемные пожары. Об этом сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям в телеграм-канале.

Ведомство опубликовало видео необычного и опасного явления. На кадрах было видно, как сильные порывы ветра подхватывали пламя и дым, после чего над горящим участком формировался огненный вихрь.

Пожары в Чернобыльской зоне продолжаются с конца прошлой недели. На этом фоне в Киеве и Киевской области ухудшилось качество воздуха, власти зафиксировали загрязнение и начали отслеживать распространение дыма.

Ранее климатологи выяснили, что разрушительные лесные пожары в прошлом году чаще всего происходили в богатых регионах. Причинами стали высокая концентрация углекислого газа и особенности землепользования.