В Челябинске подростки избили школьницу, поставили ее на колени и заставили извиняться

В Челябинске подростки избили 12-летнюю школьницу, поставили ее на колени и заставили извиняться. Подробности случившегося раскрыл источник 360.ru.

Пострадавшая отправилась на прогулку с подругой в местный ТРК «Горки». У входа в здание к школьницам подошла другая девочка и обвинила их в нецензурной брани в свой адрес. Между подростками возникла словесная перепалка. Позже участницами конфликта стали еще две девочки.

Одна из них начала угрожать 12-летней школьнице электрошокером. Затем подростки избили девочку, та упала на колени. Ее оплевали и заставили извиняться. Пострадавшей удалось оттолкнуть нападавших и убежать домой.

К правоохранителям обратилась мать школьницы. Все участницы конфликта на учете в отделе полиции по делам не совершеннолетних не состояли.

«В настоящее время будет решен вопрос о постановке на учет несовершеннолетних», — сообщил источник.

Ранее в Самаре на подростков напали юноши с травматическим оружием. Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела.