Подростков в Самаре избили юноши с травматическим пистолетом

Группу подростков избили в Самаре на детской площадке. На детей напали более взрослые юноши с травматическим оружием. Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании этого дела, сообщила пресс-служба ведомства.

Драка произошла в сентябре в Советском районе Самары. По словам потерпевшего, на него и двух его товарищей на детской площадке напали 12 юношей 17-20 лет. У одного из них был травматический пистолет.

«Группа набросилась на школьников и избила их. Юноша с травматическим оружие угрожал потерпевшему, что выстрелит ему в голову и колено, после чего отвел в сторону и совершил два выстрела», — сообщили в СК.

Пострадавшие написали заявление в полицию, после чего им начали поступать угрозы и предложения о финансовой помощи при условии, что они заберут заявление. СК по Самарской области возбудил уголовное дело.

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