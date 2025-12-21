Деда Мороза задержали в Анапе за нелегальные фотосессии

Мужчина в образе Деда Мороза привлек внимание полицейских, когда пытался брать деньги за фотосессии на улицах Анапы. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Оказалось, что предприимчивый анаповец занял инсталляцию в фотозоне на Театральной площади города. Он говорил отдыхающим, что расположенные в центре Анапы сани принадлежат ему, поэтому нужно платить деньги за фото.

При этом новогодними инсталляциями в качестве фона могли бесплатно пользоваться все желающие. Полицейские задержали мужчину и доставили для разбирательства в отделение. За незаконное предпринимательство ему придется заплатить штраф.

Ранее в Екатеринбурге местный житель устроил необычный заезд в костюме сказочного персонажа. Он катался в ванне на колесах рядом с торговым центром.