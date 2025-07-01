Сильный дождь подтопил дороги и дома в Забайкальском крае

Ливень подтопил дороги и участки в Дарасуне в Забайкальском крае. Об этом в Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Осипов.

По его словам, пострадавшие получат всю необходимую помощь. На место прибыли сотрудники спецслужб.

«Ограничено движение на 42-м километре автодороги Дарасун — Госграница с МНР в районе поворота в сторону села Сыпчегур», — сказал Осипов.

Легковые автомобили могут проезжать по одной полосе, а для грузовых организовали объезд через поселок Агинское. На месте ЧП работают заместитель губернатора Александр Костенко и замминистра строительства и дорожного хозяйства Сергей Кривощеков.

Ранее в Хабаровском крае из-за паводка объявили эвакуацию. Происшествие случилось в поселке Ургал 1. Как заявил глава Новоургальского городского поселения Евгений Стуков, вода резко поднялась после ливней.