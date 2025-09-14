В Бутове из горящей квартиры спасли двух человек

В Бутове на улице Знаменские Садки загорелась квартира на предпоследнем этаже многоэтажки. Подробности рассказал источник 360.ru.

Огонь разгорелся на 13-м этаже, из-под двери валил густой черный дым. Его клубы из окна также заметили очевидцы.

Спасателям пришлось вскрывать дверь, чтобы попасть в горящую квартиру. Пожарные вытащили из огня двух человек, они в тяжелом состоянии, уточнил источник.

Накануне в Санкт-Петербурге кот едва не стал причиной трагедии. Питомец нечаянно активировал плиту, наступив на сенсорную панель, которую хозяева не заблокировали. Загорелся пластиковый аэрогриль. Пламя смогли потушить жильцы, серьезного пожара удалось избежать, никто не пострадал.