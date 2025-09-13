Кот поджег квартиру в Петербурге
Причиной пожара в одной из квартир Санкт-Петербурга оказался кот. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
Питомец ночью прошелся на кухне по сенсорной плите и включил ее, в результате загорелся пластиковый аэрогриль.
«Пламя успели потушить жильцы, обошлось без пострадавших», — отметили в пресс-службе.
Ведомство напомнило россиянам, что на сенсорных плитах необходимо всегда активировать функцию блокировки панели управления. Также в МЧС призвали не использовать варочную поверхность в качестве столешницы и быть внимательными к поведению питомцев.
