Кот поджег квартиру в Петербурге

МЧС: в Петербурге кот ночью включил плиту и устроил пожар в квартире

Причиной пожара в одной из квартир Санкт-Петербурга оказался кот. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Питомец ночью прошелся на кухне по сенсорной плите и включил ее, в результате загорелся пластиковый аэрогриль.

«Пламя успели потушить жильцы, обошлось без пострадавших», — отметили в пресс-службе.

Ведомство напомнило россиянам, что на сенсорных плитах необходимо всегда активировать функцию блокировки панели управления. Также в МЧС призвали не использовать варочную поверхность в качестве столешницы и быть внимательными к поведению питомцев.