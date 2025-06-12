В Бурятии потушили пожары на 11 тысячах га

В Бурятии потушили лесные пожары на площади почти 11 тысяч гектаров

В Бурятии за сутки потушили лесные пожары на площади около 11 тысяч гектаров. Об этом сообщила пресс-служба агентства лесного хозяйства региона.

За минувшие сутки в лесах Бурятии зафиксировали шесть пожаров: в Баунтовском эвенкийском и Еравнинском районах.

«Ликвидировано два лесных пожара в Еравнинском районе на площади 10 980 гектаров», — уточнили в агентстве.

На утро 12 июня в лесах Бурятии бушует 26 пожаров. Они охватили Баргузинский, Баунтовский эвенкийский, Еравнинский, Кижингинский и Селенгинский районы. Общая площадь возгорания составляет 38 153 гектара.

В Кижингинском районе потушили лесной пожар, охвативший 15 500 гектаров.

«Угрозы населенным пунктам нет», — подчеркнули в лесном хозяйстве.

Специалисты объяснили, что пять пожаров вспыхнули из-за сухой грозы, два пришли из Забайкальского края, шесть начались из-за горения торфа. Остальные пожары возникли из-за неосторожного обращения с огнем. На тушении работают 436 человек.

В начале мая режим ЧС регионального характера ввели в Бурятии из-за лесных пожаров.

Ранее лесной пожар вспыхнул в Бурятии из-за религиозного обряда. Пожар вспыхнул в 8,5 километра от Большого Луга, где местные жители проводили молебен.