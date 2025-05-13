Режим ЧС регионального характера ввели в Бурятии из-за лесных пожаров

В Бурятии ввели режим чрезвычайной ситуации регионального значения и закрыли доступ в леса. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Агентства лесного хозяйства.

«Решением республиканской комиссии по чрезвычайным ситуациям на территории лесного массива Бурятии с 13 мая введён режим чрезвычайной ситуации регионального значения, доступ в лес закрыт», — рассказали в ведомстве.

По данным представителей Агентства лесного хозяйства, с начала пожароопасного сезона в регионе произошло 174 лесных пожара. Почти все из возгораний начались по вине человека.

Жителей и гостей региона призвали соблюдать введенные ограничения и оперативно сообщать на горячую линию лесной охраны о б обнаруженных задымлениях и огне в лесах. Гражданам, не соблюдающим правила безопасности, будет грозить административная или уголовная ответственность.

В пресс-службе правительства Бурятии уточнили, что, несмотря на режим ЧС охотничий сезон в регионе продолжится до 10 июня, однако все охотники должны строго соблюдать меры пожарной безопасности. Кроме того, жители, ведущие хозяйственную деятельность в лесу, обязаны уведомлять об этом местные администрации.

Накануне сотрудники МЧС Амурской области за сутки ликвидировали 41 пожар.

Лесные пожары охватили и Забайкальский край. Огонь распространился на площади в 380 тысяч гектаров. Обстановку в регионе сняли на камеру из космоса.