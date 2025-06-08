Лесной пожар вспыхнул в Бурятии из-за религиозного обряда

Религиозный обряд стал причиной лесного пожара в Бурятии. В пресс-службе лесного хозяйства сообщили, что 7 июня в лесу Кяхтинского района произошло возгорание из-за небрежного обращения с огнем.

Лесники оперативно сработали, и серьезных последствий удалось избежать. Возгорание ликвидировали на малой площади — 0,01 гектара. Пожар вспыхнул в 8,5 километра от Большого Луга. Там местные жители проводили молебен. Виновных найдут и накажут.

«Мы в очередной раз напоминаем, что в Бурятии действуют запреты на использование открытого огня. Разведение костров даже в религиозных целях может стать причиной больших трагедий и уничтожить тысячи деревьев», — заявил главный лесничий Кяхтинского лесничества Андрей Каташев.

В начале мая режим ЧС регионального характера ввели в Бурятии из-за лесных пожаров. С начала пожароопасного сезона в регионе зафиксировали 174 возгорания. Почти все они произошли из-за действий человека.