В Бурятии два рыбака отправились на Байкал и пропали

Двое рыбаков пропали на Байкале 4 февраля, спасатели нашли предполагаемое место их провала под лед возле села Максимиха и документы одного из мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
На месте работают совместно специалисты Байкальского поисково-спасательного отряда и Госинспекции по маломерным судам Главного управления МЧС по Республике Бурятия. Толщина льда в этом месте не превышает восьми сантиметров, находиться там опасно даже одному человеку. Спасатели готовятся к водолазным спускам, которые начнутся 7 февраля.
В прошлый раз несчастный случай произошел на Байкале 3 января. Двое мужчин катались на коньках в проливе Ольхонские Ворота, когда лед под ними не выдержал. Одного из пострадавших успели вытащить очевидцы, но второй утонул, и его тело удалось найти только на следующий день.
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