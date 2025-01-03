Двое мужчин провалились под лед на Байкале

МЧС: конькобежцы провалились под лед на озере Байкал, один из них утонул

Двое мужчин провалились под лед во время катания на коньках в проливе Ольхонские Ворота на Байкале. Один из конькобежцев утонул, сообщила пресс-служба МЧС.

ЧП на воде произошло около 16:30 в 400 метрах от берега. Очевидцы успели спасти одного из пострадавших и доставить на базу поисково-спасательного отряда в поселке Сахюрта.

Жителя Шелехова передали медикам. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Во время поисков второго пострадавшего спасатели обследовали место происшествия с помощью подводной камеры с борта судна «Хивус-10». Тело 71-летнего мужчины не нашли.

По данным МЧС, глубина в месте провала составляет 40 метров. Спасатели приостановили поиски тела из-за сложных погодных условий.

Ранее в Приморском крае лед на реке Раздольной провалился под легковым автомобилем с семейной парой. Тела мужчины и женщины нашли на глубине четырех метров.