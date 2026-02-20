В Брянской области при атаке ВСУ пострадал один мирный житель

Один человек пострадал после атаки ВСУ по поселку Суземка в Брянской области. Об этом заявил Александр Богомаз в телеграм-канале .

«ВСУ атаковали FPV — дронами поселок Суземка. В результате варварского удара, к сожалению, ранен мирный житель. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал он.

Также повреждения получили две легковые машины. По словам губернатора, сотрудники оперативных служб прибыли на место ЧП.

Ранее глава Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что силы противовоздушной обороны ликвидировали беспилотники в Миллеровском и Чертковском районах. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Также сегодня ночью БПЛА атаковали Сочи, местные жители заявили, что слышали как минимум пять взрывов. Из-за беспилотной опасности в сочинском аэропорту задержали примерно 20 самолетов.