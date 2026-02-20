ВСУ атаковали Сочи беспилотниками, в аэропорту задержали около 20 рейсов

Мэр Прошунин сообщил об атаке беспилотников ВСУ на Сочи

В городе объявили угрозу атаки БПЛА. Все службы привели в состояние максимальной готовности. Глава города попросил сочинцев и туристов, живущих рядом с береговой линией, не выходить на улицу. Лучше остаться «в глухом помещении без остекления».

Прошунин также попросил очевидцев не фотографировать работу ПВО, беспилотники, их обломки и работу оперативных служб и не выкладывать кадры в соцсети.

Информации о последствиях атаки пока нет.

Местные жители рассказали Shot, что слышали не менее пяти взрывов в разных районах Сочи. К полуночи сирена звучала уже четыре раза.

Судя по онлайн-табло сочинского аэропорта, из-за атаки задерживаются около 20 рейсов на вылет и посадку.

Ранее при атаке ВСУ в Брянской области пострадали двое. Украинские военнослужащие обрушили реактивные БПЛА самолетного типа на село Лопушь Выгоничского района. Раненые попали в больницу.