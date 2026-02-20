Средства ПВО уничтожили дроны в двух районах Ростовской области

Силы противовоздушной обороны этой ночью сбили беспилотники в двух районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в телеграм-канале .

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах», — написал он.

Слюсарь отметил, что информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала. В регионе сохранили режим беспилотной опасности.

Сегодня ночью украинские беспилотники атаковали Сочи, сработала система ПВО. По словам мэра Андрея Прошунина, в городе объявили угрозу атаки БПЛА. Оперативные службы привели в состояние максимальной готовности.

Местные жители рассказали, что слышали серию из пяти взрывов. Данных о пострадавших не поступало. Также в связи с опасностью в сочинском аэропорту задержали около 20 рейсов на вылет и посадку.