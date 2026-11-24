В Москве вынесли приговор участникам «банды Леса». Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Московский суд признал виновными шестерых фигурантов дела о преступлениях, совершенных в составе организованных групп в период с 1997 по 2003 год. Приговор вынесли на основании доказательств, представленных государственным обвинителем.

Двоих признали виновными в убийстве трех человек, совершенном организованной группой и сопряженном с бандитизмом. Еще четверых осудили за убийство в составе группы.

Одному назначили пожизненное наказание в колонии особого режима, остальным — срок от 11 до 12 лет — строгого режима.

С 1997 по 2000 год один из виновных создал группу «таганские» для получения незаконной прибыли от бизнесменов за криминальную защиту. В апреле 2000-го участники убили подельника, инсценировав смерть от передозировки, введя ему смертельную дозу препарата.