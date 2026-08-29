В Британии отец и сын погибли в цистерне с жидким навозом

На ферме в графстве Чешир в Великобритании отец и сын погибли после падения в промышленную цистерну с жидким навозом. Об этом сообщило издание People со ссылкой на полицию.

Спасатели прибыли на ферму в Астон-бай-Бадворте 26 августа. Сотрудники экстренных служб достали из резервуара 72-летнего Алана Форда и его 42-летнего сына Рика, однако врачи констатировали смерть обоих мужчин на месте.

Полиция Чешира и британское Управление по охране труда и технике безопасности начали выяснять обстоятельства произошедшего.

Алан Форд ранее руководил Чеширским сельскохозяйственным обществом. Весной он оставил посты председателя и директора организации. Его сын Рик несколько лет входил в состав руководителей компании.

Представители общества выразили соболезнования родственникам погибших.

Ранее в Ленинградской области грузовик с навозом врезался в стену, после чего содержимое его кузова высыпалось на припаркованный рядом новый BMW золотистого цвета.