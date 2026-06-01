Грузовик «удобрил» навозом новый золотой BMW в Ленобласти

Грузовик с навозом врезался в стену и засыпал новый золотой BMW в Ленобласти

В Ленинградской области водитель грузовика с навозом врезался в стену и опрокинул содержимое кузова на припаркованный рядом новый золотой BMW. Кадрами происшествия очевидцы поделились с 360.ru.

Авария произошла в деревне Мистолово на Шоссейной улице. Грузовик протаранил ограждение, после чего легковую машину завалило удобрениями. На кадрах заметно, как золотое авто погрязло в куче навоза.

Как сообщила 78.ru владелица иномарки по имени Марина, в момент аварии она находилась в магазине, но все равно пострадала.

«С него попадало все на полки, чуть меня не убило ими, на голове повреждения. Я вышла, у меня машина была под этим КамАЗом. Просто он не справился с управлением, а как — я этого не видела», — поделилась женщина.

Теперь автоледи вынуждена ждать, когда машину вытащат из-под кучи навоза и эвакуируют. Сама она планирует обратиться в больницу.

