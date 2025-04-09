В Британии неизвестное существо растерзало двух овец и откусило голову ягненку

В Великобритании работница фермы Алисия Уайт обнаружила останки двух овец и ягненка в поле, растерзанных загадочным существом. Об этом сообщило издание Need To Know (NTK).

Работница фермы из валлийского города Кармартен рассказала, что туши овец были обглоданы до костей.

«Голова ягненка была полностью съедена, а у двух других овец черепа были разгрызены пополам», — сказала она.

Девушка нашла останки животных за домом. По ее словам, раньше она такого не видела. Уайт предположила, что это могла сделать крупная дикая кошка. Уайт призналась, что верит в существование таких животных в Великобритании. В Дартмуре, откуда она родом, ходят легенды о подобных зверях. Там достаточно пространства, чтобы большие кошки могли спрятаться.

Британские власти официально не подтверждали, что в дикой природе страны встречаются такие животные, но жители разных графств их не раз видели и даже снимали на видео. По словам профессора из Уорикского университета Робина Аллаби, в сельской местности могут бродить до 100 хищников.

В 2023 году он обнаружил ДНК «рода пантер», исследуя останки овцы в Озерном крае (горный регион в Англии). Не исключено, что на территории Великобритании может жить лев, леопард, тигр, ягуар или снежный барс.

Прошлой осенью в Канаде обнаружили на побережье загадочное морское существо с несколькими рядами острых зубов.