В Канаде нашли загадочную рыбу с несколькими рядами острых зубов

Работающая экологом в охраняемой морской зоне Рэйс-Рокс на юге канадского острова Ванкувер Кендра Лакоу в конце октября при обходе побережья обнаружила загадочное морское существо с несколькими рядами острых зубов. Об этом сообщило издание Vancouver is Awesome .

Эколог сделала несколько снимков загадочного существа и опубликовала их в профильном сообществе в социальной сети с призывом к коллегам определить, что это за животное.

Сама Лакоу уточнила, что считает неизвестное существо рыбой. Пост собрал более 200 различных комментариев, но к единому мнению пользователи не пришли. Появились версии, что это зубастый терпуг, но у берегов Канады он не обитает. Кто-то сравнил находку Лакоу с инопланетянином.

Представитель канадского агентства рыболовства Мария Корнтуэйт, изучив снимки по просьбе журналистов, выдвинула версию, что к экологу попал призрачный гренадер. Это глубоководная рыба, которая очень редко всплывает на поверхность. По ее словам, именно у этого вида донных обитателей несколько рядов острых зубов.

В конце октября между сотрудниками Тунгусского заповедника возник спор о том, что за существо попало в объектив фотоловушки, пробегая мимо с огромной скоростью. Для того чтобы установить породу зверя, видео замедлили в десятки раз, но прийти к единому мнению ученые не смогли. Они уточнили, что это не мог быть заяц, так как существо передвигалось на двух ногах, или глухарь, так как хвоста у непознанного животного никто не увидел.

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