Пьяный пилот угнал самолет Cessna и направился в сторону АЭС в Венгрии

HVG: в Венгрии пилот угнал самолет и совершил жесткую посадку неподалеку от АЭС

Пьяный 24-летний венгерский пилот угнал припаркованный на аэродроме в Калоче легкомоторный самолет Cessna. Завладев судном, он направился в сторону города Пакш, где находится единственная в республике атомная электростанция, сообщила газета HVG .

«Радары Сил обороны немедленно обнаружили самолет, и пара резервных истребителей поднялась в воздух», — отметил министр обороны страны Ромулуш Русин-Сенди.

По данным газеты, угонщик совершал «безрассудные маневры» в районе электростанции. До ядерного объекта он не долетел: самолет аварийно сел в поле подсолнухов недалеко от деревни Герьен, сломав шасси и встав на крыло. В результате ЧП обошлось без пострадавших.

После жесткой посадки пьяный угонщик попытался скрыться. Для этого он попытался угнать автомобиль, но злоумышленника задержали.

«Согласно имеющейся информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, и полиция расследует, не был ли он под воздействием какого-либо другого вещества», — отметил новостной портал 24.hu.

Против задержанного возбудили уголовное дело за угон транспорта и другие преступления.

Ранее в Пензенской области раскрыли серию угонов и краж. Пять фигурантов признались в совершенных преступлениях.