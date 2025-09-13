При взрыве на железной дороге в Орловской области погибли росгвардейцы

Жертвами взрыва, который прогремел в Орловской области на железнодорожных путях, стали сотрудники Росгвардии. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале .

«Сегодня на ж/д путях в Орловской области, рядом с границей нашего региона, произошла детонация взрывного устройства. К большой скорби, двое сотрудников Росгвардии погибли, еще один находится в тяжелом состоянии», — сказал он.

Из Курской области в Орловскую на помощь коллегам выехали сотрудники ведомства и пять бригад Федерального центра медицины катастроф.

Из-за ЧП 10 поездов задержались в пути, пассажиры не пострадали. Направлявшиеся в Курск люди — 457 человек, включая 51 ребенка, — смогут воспользоваться 18 автобусами, отправленным региональным Минтрансом.

Взрывные устройства обнаружили при проверке железнодорожных путей. Росгвардейцы погибли, когда одно из них сдетонировало.