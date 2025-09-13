Взрыв прогремел на ж/д путях в Орловской области, погибли двое

Губернатор Клычков сообщил о гибели двух человек из-за взрыва на ж/д путях

В Орловской области произошел взрыв на железнодорожных путях, погибли два человека. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков.

Он отметил, что при проверке железнодорожных путей специалисты обнаружили взрывные устройства.

«К глубокому сожалению, при подрыве одного из них два человека погибли, один ранен», — написал Клычков.

В связи с происшествием на перегоне Малоархангельск — Глазуновка задержали движение ряда поездов дальнего следования. По словам губернатора, пассажирам оказывают помощь, также рассматривается вопрос их доставки до мест проживания на автобусах.

