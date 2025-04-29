В больнице на востоке Москвы провели эвакуацию из-за пожара

В больнице на Фортунатовской улице в Москве началась эвакуация из-за задымления. Об этом сообщил источник 360.ru.
По его данным, в приемном отделении произошло замыкание проводки.
Еще один пожар случился сегодня в 12-этажном доме на улице Плеханова в Москве. По данным источника 360.ru, пламя охватило квартиру. В помещении были две женщины, одна из них успела выйти, а вторая осталась и скончалась. Погибшая была лежачей больной.
Также пожар случился в поселке Сернур в Марий Эл. Загорелась одна из квартир дома. Спасателей вызвали соседи. Когда они прибыли, помещение было полностью охвачено огнем. В результате ЧП скончался 62-летний мужчина.
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