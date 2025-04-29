Пожар в Марий Эл унес жизнь 62-летнего мужчины

В субботу в поселке Сернур (Республика Марий Эл) случился пожар, который привел к гибели 62-летнего мужчины. Возгорание произошло в одной из квартир одноэтажного дома с шестью квартирами, написал сайт marimedia.ru .

Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного в 22:34. Очевидцы заметили огонь и вызвали спасателей. Когда пожарные прибыли на место, квартира уже была полностью охвачена пламенем.

Внутри находились два брата. Младшего смогли спасти сотрудники Росгвардии и местные жители. Он не пострадал. Во время разведки помещения пожарные нашли тело старшего брата.

Спасатели быстро потушили огонь на площади около 25 квадратных метров, предотвратив распространение пламени на другие квартиры. Все жильцы успели покинуть дом до их прибытия.

Сейчас специалисты пытаются установить причину возгорания. По предварительной версии, пожар произошел из-за неосторожности при курении.