Пожар в 12-этажке в Москве унес жизнь лежачей больной

Источник 360.ru: пожар в квартире в Перово унес жизнь москвички

Женщина погибла во время пожара в многоэтажке на улице Плеханова в Перово. О происшествии сообщил 360.ru источник в экстренных службах города.

По предварительным данным, огонь охватил квартиру на 12 этаже. В помещении находились две женщины, одна успела выйти, другая — нет.

Погибшая была лежачей больной, добавил собеседник 360.ru. Причины происшествия выясняются.

Официально информация о гибели человека при возгорании в жилом доме пока подтверждена не была.

Накануне балкон загорелся в многоэтажном доме в районе Зябликово. Пожарные спасли пятерых, включая ребенка. Площадь возгорания составила примерно 40 квадратных метров.