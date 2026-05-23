В больницах Севастополя остались 6 пострадавших при обрушении школьного балкона

В больницах Севастополя остались шестеро пострадавших при обрушении балкона в школе № 13 поселка Кача. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев .

«Из них двое — юноша и девушка — в тяжелом состоянии, еще четверо — в состоянии средней степени тяжести, всем оказывают необходимую медицинскую помощь», — пояснил глава Севастополя.

Одного из школьников на реанимобиле отправили в Российскую детскую клиническую больницу в Москве. Сейчас им занимаются столичные врачи. Еще один юноша вместе с мамой отправился туда сегодня на поезде. По словам Развозжаева, состояние здоровья это позволяет. Двух школьников выписали вчера.

В минувшую среду группа выпускников вышла на балкон второго этажа учебного заведения, чтобы сделать общее фото. В результате конструкция не выдержала и обрушилась. Девять человек получили травмы.