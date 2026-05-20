При обрушении балкона в севастопольской школе пострадали 6 юношей и 3 девушки

В результате обрушения балкона в школе Севастополя пострадали девять выпускников. Уточненные данные сообщил в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

«В школе № 13, где сегодня обрушился балкон, пострадали девять детей: шесть юношей и три девушки в возрасте 17 лет, выпускники. Трое школьников — в тяжелом состоянии, у остальных состояние средней степени тяжести», — сообщил глава региона.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения школьникам травм.

В пресс-службе ведомства уточнили, что здание Качинской школы в 2025 году ввели в эксплуатацию после капитального ремонта. На место происшествия выехали следователи и криминалисты.

Ренее Развожаев сообщил, что пострадали 10 детей. Школьники вышли на балкон, чтобы сфотографироваться. Губернатор пообещал разобраться в причинах произошедшего.