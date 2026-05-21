Пострадавшего при обрушении балкона школьника переведут из Севастополя в Москву

Получившего травмы при обрушении балкона в севастопольской школе выпускника отправят для лечения в Москву. Об этом в эфире городского телеканала СТВ объявил губернатор города Михаил Развожаев.

Он подчеркнул, что подростку необходима помощь для стабилизации его состояния.

«Одного мальчика мы будем все-таки отправлять в Москву, в центр, для того чтобы максимально оказать всю необходимую помощь для его стабилизации и последующего выздоровления», — заявил Развожаев.

Балкон в севастопольской школе № 13 рухнул, когда на него вышла группа выпускников, чтобы сделать совместную фотографию, в минувшую среду, 20 мая.

Сегодня губернатор города заявил, что в больнице остались 10 школьников, из которых одна девушка и двое юношей находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.