В Берлине задержали пару после конфликта у советского мемориала

В Берлине задержали супругов после конфликта с полицейскими на территории советского мемориала в Трептов-парке 9 мая. Об этом сообщила пресс-служба полиции в соцсети Х .

По данным полиции, все началось со спора между участницей мероприятия и одним из присутствующих. Когда в ситуацию вмешался сотрудник правоохранительных органов, женщина повела себя агрессивно.

«Женщина поспорила на мемориале в Трептове с другим участником собрания. Когда наш коллега вмешался, она толкнула его и схватила его рацию. Затем присоединился ее супруг и также напал на коллегу. Оба были временно задержаны», — сообщила пресс-служба.

