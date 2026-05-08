Супругов задержали по делу о распространении наркотиков в Кемеровской области

В Новокузнецке сотрудники полиции задержали супругов — 47-летнего жителя Осинников и его 46-летнюю жену. Их подозревают в незаконном сбыте наркотиков, сообщил сайт vse42.ru .

В ходе обыска недалеко от дома пары был обнаружен пакет с неизвестным веществом. Экспертиза подтвердила, что это наркотик массой почти 400 граммов.

У фигурантов изъяли мобильные телефоны и банковские карты, которые использовались для реализации преступной схемы. По данным следствия, супруги регулярно выезжали в Новосибирск, где забирали оптовую партию запрещенных веществ, после чего возвращались в Новокузнецк и делали закладки.