В Башкирии спасатели достали из озера утонувшую машину с водителем | 360°

Происшествия 11 мая 2024, 20:56 В Башкирии спасатели достали из озера утонувшую машину с водителем Водитель утонул вместе с автомобилем в озере в Башкирии пресс-служба госкомитета РБ по ЧС

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Легковой автомобиль ВАЗ-2114 достали со дна озера в селе Улькунды Дуванского района Башкирии. В салоне обнаружили погибшим 53-летнего мужчину, сообщила пресс-служба госкомитета республики по ЧС.

По предварительной версии, 53-летний мужчина выехал из деревни Митрофановка в Улькунды утром 5 мая. Однако домой не вернулся.

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Правоохранители предположили, что автомобиль мог съехать в озеро в Дуванском районе. После этого для обследования водоема привлекли спасателей.

В результате проведенных работ нашли машину и погибшего водителя. Причина происшествия устанавливается.

Автобус с пассажирами упал в воду с Поцелуева моста в Санкт-Петербурге. По предварительной версии, водитель не справился с управлением. По данным СК, в результате ЧП погибли семь человек.